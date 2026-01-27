Non cambiano capitano e squadra del Panathlon Club Faenza. L’Assemblea dei soci ha proceduto al rinnovo degli organi sociali per il biennio 2026-2027 con piena fiducia al direttivo uscente.

Alla Presidenza è stato confermato per acclamazione Giovanni Mingazzini.

Claudio Sintoni mantiene la carica di Past President nel Consiglio Direttivo immutato nella sua composizione con i consiglieri: Olimpia Randi e Gian Paolo Zauli (vicepresidenti), Mauro Benericetti (cerimoniere), Massimiliano Dalle Fabbriche (segretario), Pierluigi Viti (tesoriere),Giuseppe Sangiorgi (addetto stampa), Canzio Camuffo.

Il Collegio dei Revisori contabili è formato da Francesca Baldi, Vito Sami e il nuovo membro Mattia Rontini. A svolgere il ruolo di supplente è Vittorio Ercolani. Per il Collegio Arbitrale sono stati designati Paola Pescerelli Lagorio, Verdiana Casadio e Alessandro Costa. Come supplente Mirko Marina.

Ringrazio per la fiducia da parte dei soci– dice il presidente Giovanni MingazziniE’ un attestato al lavoro di due intensi anni con tante attività. Dall’organizzazione dei meeting mensili che hanno permesso di incontrare e conoscere personaggi dello sport e discipline meno note, ma soprattutto per quanto sviluppato attraverso il progetto con le scuole “La sicurezza nello sport come promozione del ben-essere” curato dal vice presidente Gian Paolo Zauli di cui è appena partita la seconda annualità. Gli obiettivi del club sono più di uno: maggiore coinvolgimento dei giovani, allargamento della base sociale per una più ampia presenza di discipline sportive e la conoscenza del Panathlon e del suo ruolo nella promozione della cultura sportiva”.

Nell’ultimo biennio, il Panathlon Club Faenza è stato parte attiva nelle manifestazioni legate al mondo dello sport faentino, dalla organizzazione del Premio Fair Play, alla co-organizzazione della Pasqua dello Sportivo e alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in primis con l’assessora Martina Laghi, per le manifestazioni la “Festa dello sport” e “I campionissimi dello sport”.

Il profilo del presidente Giovanni Mingazzini

Faentino, tra i soci fondatori del Panathlon Club Faenza nel 1991, Giovanni Mingazzini ha ricoperto molti incarichi in diverse società di varie discipline sportive: Rarinantes Faventia società di nuoto, Libertas Cisa atletica leggera, Omsa basket, Ravenna calcio (allora in serie B), Pallavolo Faenza e della Fipav provinciale Ravenna (20122016). Nel 2018 è stato premiato dal CONI con la Stella di Bronzo al merito sportivo e dal Comune di Faenza con il riconoscimento “Una Vita per lo Sport”. 

