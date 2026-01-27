Non cambiano capitano e squadra del Panathlon Club Faenza. L’Assemblea dei soci ha proceduto al rinnovo degli organi sociali per il biennio 2026-2027 con piena fiducia al direttivo uscente.

Alla Presidenza è stato confermato per acclamazione Giovanni Mingazzini.

Claudio Sintoni mantiene la carica di Past President nel Consiglio Direttivo immutato nella sua composizione con i consiglieri: Olimpia Randi e Gian Paolo Zauli (vicepresidenti), Mauro Benericetti (cerimoniere), Massimiliano Dalle Fabbriche (segretario), Pierluigi Viti (tesoriere),Giuseppe Sangiorgi (addetto stampa), Canzio Camuffo.

Il Collegio dei Revisori contabili è formato da Francesca Baldi, Vito Sami e il nuovo membro Mattia Rontini. A svolgere il ruolo di supplente è Vittorio Ercolani. Per il Collegio Arbitrale sono stati designati Paola Pescerelli Lagorio, Verdiana Casadio e Alessandro Costa. Come supplente Mirko Marina.

“Ringrazio per la fiducia da parte dei soci– dice il presidente Giovanni Mingazzini – E’ un attestato al lavoro di due intensi anni con tante attività. Dall’organizzazione dei meeting mensili che hanno permesso di incontrare e conoscere personaggi dello sport e discipline meno note, ma soprattutto per quanto sviluppato attraverso il progetto con le scuole “La sicurezza nello sport come promozione del ben-essere” curato dal vice presidente Gian Paolo Zauli di cui è appena partita la seconda annualità. Gli obiettivi del club sono più di uno: maggiore coinvolgimento dei giovani, allargamento della base sociale per una più ampia presenza di discipline sportive e la conoscenza del Panathlon e del suo ruolo nella promozione della cultura sportiva”.

Nell’ultimo biennio, il Panathlon Club Faenza è stato parte attiva nelle manifestazioni legate al mondo dello sport faentino, dalla organizzazione del Premio Fair Play, alla co-organizzazione della Pasqua dello Sportivo e alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in primis con l’assessora Martina Laghi, per le manifestazioni la “Festa dello sport” e “I campionissimi dello sport”.

Il profilo del presidente Giovanni Mingazzini

Faentino, tra i soci fondatori del Panathlon Club Faenza nel 1991, Giovanni Mingazzini ha ricoperto molti incarichi in diverse società di varie discipline sportive: Rarinantes Faventia società di nuoto, Libertas Cisa atletica leggera, Omsa basket, Ravenna calcio (allora in serie B), Pallavolo Faenza e della Fipav provinciale Ravenna (2012–2016). Nel 2018 è stato premiato dal CONI con la Stella di Bronzo al merito sportivo e dal Comune di Faenza con il riconoscimento “Una Vita per lo Sport”.