Sansavini ha espresso emozione e orgoglio, ringraziando il Sindaco Francesco Billi e i Capigruppo Consiliari per un riconoscimento che costituisce non solo un onore personale ma anche un segno tangibile del legame che si è creato tra il Gruppo e il territorio.

“Castrocaro Terme e Terra del Sole sono per me luoghi di straordinaria bellezza e storia ed anche simboli di un progetto condiviso, di una visione che ha saputo unire tradizione e innovazione. Dal 2003, quando GVM Care & Research ha assunto la gestione delle Terme, abbiamo intrapreso un percorso ambizioso, volto a valorizzare le potenzialità di questo territorio, trasformandolo in un centro di eccellenza per la salute e il benessere. In questi anni, abbiamo investito con convinzione oltre 67 milioni di euro destinati a strutture, impianti, tecnologie e partecipazioni. Ma l’investimento più importante è stato quello umano: la costruzione di una rete di competenze, relazioni e fiducia. Uno dei progetti più significativi è stato senza dubbio Long Life Formula. Abbiamo rilanciato il Grand Hotel Terme, riqualificato il Padiglione e le piscine, creando un ecosistema che unisce il termalismo classico con le più moderne conoscenze in ambito medico e scientifico per vivere più a lungo e meglio. Il nostro impegno non si è limitato alle Terme. Abbiamo creduto nel territorio, investendo anche in infrastrutture strategiche come l’Aeroporto di Forlì, per migliorare la connettività e attrarre nuove opportunità economiche e turistiche.

Questa cittadinanza onoraria è un incoraggiamento a continuare a lavorare con determinazione per il benessere delle persone, per la crescita del territorio, per un futuro in cui salute, innovazione e umanità possano camminare insieme”.