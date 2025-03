Lunedì 3 marzo 2025, nell’Aula Magna del Liceo “G. Ricci Curbastro” di Lugo, conferenza, in inglese, “Byron: writing the present” di Diego Saglia, studioso di rilievo internazionale del Romanticismo britannico, uno dei maggiori esperti della vita e dell’opera di George Byron. La sua ricerca si concentra sulla letteratura e la cultura romantica inglesi, anche in relazione a altre tradizioni europee.

La Conferenza è stata organizzata dall’Associazione Italo-Britannica di Ravenna, in collaborazione con il Liceo, con il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, all’interno delle iniziative per il bicentenario della scomparsa di George Byron (1824-2024) e dell’inaugurazione del Museo Byron di Ravenna.