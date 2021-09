Confcooperative Romagna supporta la nascita di nuove realtà cooperative con il concorso StartCoop

Un concorso per premiare e supportare la nascita di nuove cooperative: questo l’obiettivo principale di StartCoop, l’iniziativa di Confcooperative Romagna a cui potranno aderire gruppi di almeno tre persone con un progetto imprenditoriale che intendano costruire o abbiamo già costituito un’impresa in forma cooperativa in una delle tre province del territorio romagnolo. Il concorso, che prevede un contributo economico di 10mila euro per i primi classificati, 8mila euro per i secondi classificati e 6mila euro per il terzo gradino del podio, sarà aperto fino al 15 gennaio del 2021. Confcooperative affiancherà inoltre i partecipanti nella valutazione delle proprie idee imprenditoriali, supportando in primo luogo i giovani.