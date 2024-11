Confcooperative Romagna ha avviato una raccolta fondi per aiutare soci e lavoratori delle cooperative associate che sono stati GRAVEMENTE ALLUVIONATI nella propria abitazione dall’ultimo evento di metà settembre. Le donazioni li aiuteranno nelle prime necessità e sosterranno le operazioni di ripristino delle proprietà alluvionate. L’individuazione delle 45 persone bisognose di aiuto è avvenuta tramite segnalazione delle cooperative in cui queste persone lavorano o sono socie. In particolare le segnalazioni sono arrivate da Asscor, Agrintesa, Agrisol, Cofa, Cofra, Colas, Consorzio agrario Ravenna, Solco Ravenna, Kara Bobowschi, La Pieve, Rose e Fiori.

I cooperatori segnalati per i gravi danni subiti, vivono in zone particolarmente colpite dall’ultimo evento alluvionale: a Faenza nel quartiere Borgo, a Bagnacavallo, a Traversara, a Boncellino, a Lugo, a Cotignola, a Brisighella e nel forlivese a Modigliana.

“Confcooperative Romagna invita ancora una volta a un gesto di solidarietà – dichiara il presidente Mauro Neri – a sostegno di soci e lavoratori alluvionati. Abbiamo ricevuto segnalazioni dalle cooperative che operano nelle zone più colpite da questo terzo gravissimo evento alluvionale e lanciamo una nuova raccolta fondi per un aiuto concreto e immediato che possa sostenere la ripartenza di chi ha subito danni ingenti e si trova a vivere una situazione particolarmente drammatica”.

Si può fare un bonifico sul conto intestato a Confcooperative Romagna presso la BCC ravennate, forlivese imolese. IBAN IT36F08542 23700 000000 751322, causale: Confcooperative Romagna per le cooperatrici e i cooperatori alluvionati.