Ultimi giorni per i regali di Natale e le previsioni sui consumi confermano un clima di fiducia e ottimismo. Anche quest’anno, infatti, lo shopping natalizio si annuncia positivo e sostanzialmente in linea con il 2024, con una crescita della spesa media prevista per i regali.

Lo evidenzia la consueta ricerca dell’Ufficio Studi di Confcommercio sui consumi di Natale, che segnala numeri complessivamente in aumento e una previsione di spesa che raggiunge i 300 euro, in crescita rispetto allo scorso anno.

Tra i doni più ricercati si confermano ai primi posti i prodotti enogastronomici, con vini e liquori in testa alle preferenze, seguiti dai prodotti per la cura della persona e i trattamenti di bellezza, dall’abbigliamento, dalle calzature e dagli articoli sportivi. Più indietro nella classifica, ma comunque presenti nelle scelte dei consumatori, figurano abbonamenti alle piattaforme streaming, biglietti per spettacoli e concerti, smartphone ed elettronica di consumo, oltre a gioielli e orologi.

Lo shopping natalizio si conferma inoltre sempre più multicanale: cresce infatti la tendenza a combinare acquisti nei negozi fisici e online, anche se circa un terzo dei consumatori continua a scegliere esclusivamente i punti vendita tradizionali, confermando il valore del commercio di prossimità.

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, torna l’iniziativa di Confcommercio pensata per valorizzare il ruolo delle attività commerciali come presidio economico e sociale delle città, rafforzando il legame tra i negozi e le comunità di quartiere.

La campagna, dal titolo “Il Natale è più bello vicino a te – Goditi la città e fai shopping sotto casa”, invita cittadini e famiglie a vivere appieno l’atmosfera natalizia. A Natale la città si accende di magia: le vetrine scintillano, le vie del centro si animano e i negozi di vicinato diventano luoghi di incontro e socialità. Entrare nei negozi sotto casa significa ricevere consigli personalizzati, essere accolti con un sorriso e trovare regali unici e di qualità.

Comprare sotto casa è un gesto semplice ma di grande valore: sostiene il commercio locale, contribuisce alla vitalità urbana e rafforza lo spirito di comunità.