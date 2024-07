Questa mattina Mauro Mambelli e Giorgio Guberti, Presidente e Direttore Confcommercio Ravenna, assieme ai vice-direttori Barbara Bellucci e Paolo Giulianini hanno conferito un attestato di stima e riconoscenza a Enzo Fiorentino, Commissario della Polizia di Stato, che nelle scorse settimane ha raggiunto i requisiti per la pensione.

Alla cerimonia di consegna che si è svolta presso la Sala Comitato di Presidenza di Confcommercio Ravenna ha preso parte anche, in rappresentanza del Questore della provincia di Ravenna il Vice – Questore Vicario Paola Liaci e Santo Vitale dirigente del S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia).

Il Presidente e il Direttore Confcommercio Ravenna hanno ringraziato il Commissario Fiorentino per la sua attività presso la Questura di Ravenna e per “aver contribuito con passione, massima professionalità, responsabilità, e abnegazione all’azione di controllo e per la sicurezza nel nostro territorio”.

Enzo Fiorentino è arrivato alla Questura di Ravenna da Agente nel 1983. Nel corso dell’attività lavorativa ha prestato servizio all’UPG (Ufficio Prevenzione Generale) e, negli ultimi 31 anni, alla DIGOS. Alla DIGOS, tra l’altro, ha ricoperto gli incarichi di “Responsabile della Sezione Informativa”, “Responsabile dei servizi di Scorta e Tutela”, Vice Dirigente, partecipando a delicatissime attività, molte delle quali anche di natura riservata e tante dirette in prima persona, per le quali è stato destinatario di numerosi riconoscimenti premiali, anche Ministeriali, tra cui Encomio Solenne/Encomio/Lode. Conclude la carriera in Polizia da Funzionario, con la qualifica di Commissario.

Nel 2009 è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha ricoperto l’incarico di Segretario Provinciale del S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia) per trent’anni, portandolo a diventare il primo Sindacato in provincia per numero di iscritti già diversi lustri or sono.

Con lui il Sap ravennate ha organizzato numerosissime iniziative, molte delle quali di rilievo nazionale, riprese anche da noti programmi televisivi nazionali. Attualmente ricopre gli incarichi di componente dell’Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale del Sap, nonché Consigliere Regionale E.R. e Vice Segretario Provinciale.