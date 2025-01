Questa mattina il Presidente e il VicePresidente di Confcommercio Ravenna, Mauro Mambelli e Andrea Passanti hanno conferito a Rosanna Liverani il titolo di ‘Ambasciatrice del commercio 2025’ per gli oltre 50 anni di attività imprenditoriale.

Rosanna Liverani, 91 anni, è nata a Ravenna il 30 agosto 1933. E’ socia della Minguzzi Egisto & C. SRL di Alfonsine che si occupa di commercio frutta. E’ associata a Confcommercio Ravenna dal 1960. Nel 2018, Minguzzi Egisto & C. SRL ha ricevuto l’encomio speciale di Confcommercio per i 60 anni di attività.

Il Premio Speciale per i 50 anni di attività ‘Ambasciatore del commercio’ è conferito annualmente a ‘personaggi storici’ del mondo del commercio ravennate: sono esempi per l’imprenditoria che hanno saputo coniugare qualità, produttività e spirito di appartenenza al nostro sistema.

Il titolo di Ambasciatore è il più alto riconoscimento che viene conferito da Confcommercio, assieme al titolo di Maestro del commercio, rilasciato agli imprenditori che hanno svolto ininterrottamente l’attività per oltre 30 anni o per più di 40 anni e al premio Fedeltà associativa alle ditte che sono associate da più di 25 anni o da oltre 30 anni.

Alla signora Liverani è stata consegnata la targa di Ambasciatrice e la riproduzione del solido d’oro che ritrae l’Imperatore Giustiniano I con il suo elmo, contrapposto ad un’allegoria della vittoria, testimonianza storica di un periodo di splendore dell’Impero bizantino.