Giovedì 26 maggio 2022, alle ore 17.00, presso la Sala Bini Confcommercio Ravenna (Via Oriani 14 – Ravenna) si svolgerà l’incontro tra F.I.M.A.A. e Immobiliare.it il portale immobiliare N.1 per trovare casa in Italia

Dopo i saluti istituzionali e gli interventi di Ivano Venturini Presidente F.I.M.A.A. Confcommercio provincia di Ravenna e di Giorgio GubertiCommissario straordinario della Camera di Commercio di Ravenna, per Immobiliare.it sarà presente l’Amministratore Delegato Carlo Giordano.

“Sono davvero felice di partecipare a questo incontro e avere la possibilità di entrare in contatto, finalmente in presenza, con gli Agenti che ogni giorno mettono le competenze e la loro esperienza al servizio di quanti sono alla ricerca del luogo perfetto in cui vivere – afferma Carlo Giordano. Il nostro obiettivo come Immobiliare.it è quello di offrire a questi professionisti tutti gli strumenti che li supportino nel velocizzare e digitalizzare le loro attività, tutto grazie a un grande lavoro basato sullo sviluppo di prodotti altamente tecnologici e all’avanguardia”.

“Credo sia una occasione importante per iniziare un confronto collaborativo vista la disponibilità di Immobilaire.it. – afferma Ivano Venturini Presidente F.I.M.A.A. Confcommercio provincia di Ravenna. La sfida è passare da un rapporto cliente – fornitore a una collaborazione tra professionista e fornitore di servizi, dove l’obbiettivo è la crescita, tramite un confronto costante, di entrambe i soggetti. Questa è la strada per migliorare il servizio per l’utente finale e conseguentemente affrontare questo mercato e le sfide prossime e future”.

Nel corso dell’incontro si parlerà degli immobili in un mercato che cambia, che cosa accade alle compravendite, i dati per leggere gli andamenti di mercato, i nuovi strumenti a disposizione degli Agenti Immobiliari, cosa ci offre oggi la tecnologia, oltre ad un approfondimento territoriale per Ravenna e provincia.

Modalità di partecipazione

Per ragioni organizzative è obbligatoria la conferma di partecipazione alla segreteria ravenna@confcommercio.it I posti verranno assegnati in ordine cronologico di arrivo delle conferme, sino ad esaurimento degli stessi. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina di protezione per tutta la durata dell’evento e sempre nel rispetto delle normative vigenti. Per info: 0544 515718.