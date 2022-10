Ha inizio domani il nuovo ciclo di webinar gratuiti dal titolo “Pausa caffè’ virtuale”, dedicati ai pubblici esercizi della provincia di Ravenna.

Per bar e ristoranti ci sono regole e disposizioni alle quali è necessario adeguarsi per una corretta gestione. Per aiutare i pubblici esercizi che già sono in attività – ma anche per tutti coloro che hanno intenzione di aprire una nuova attività – e per fornire accorgimenti e consigli mirati utili per la gestione quotidiana, Confcommercio provincia di Ravenna in collaborazione con FIPE, la Federazione italiana degli esercizi pubblici, ha organizzato un ciclo di incontri/webinar gratuiti che verteranno sulle 10 cose che un gestore di bar e ristorante deve sapere.

I webinar, della durata di 1 ora, dalle ore 15.30 alle 16.30, approfondiranno tematiche generali di interesse come ad esempio pubblicità dei prezzi, documenti da esporre, musica di sottofondo, gestione spazi esterni, haccp, requisiti professionali, organizzazione dei processi operativi, caro bollette e tanto altro ancora.

Giovedì 13 ottobre 2022, alle ore 15.30, si svolgerà il primo dei tre incontri che ha come tema ‘Le linee guida’: docente sarà Bruno Danesi.

Giovedì 20 ottobre 2022 sarà la volta di Giacomo Pini sul tema ‘Il futuro dei pubblici esercizi; giovedì 27 ottobre 2022 Luciano Sbraga parlerà delle ‘chiavi giuste per gestire un pubblico esercizio’

Per partecipare ad uno o a tutti gli eventi e ricevere il link di collegamento è necessario inviare una mail a ravenna@confcommercio.it oppure telefonare a Confcommercio provincia di Ravenna Via di Roma 102 Tel. 0544.515622