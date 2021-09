Taglio del nastro, ieri pomeriggio, che ha dato ufficialmente il via alla XVIII° Edizione del Mercato dei Sapori d’Europa. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Massimo Medri, il Vice Sindaco Gabriele Armuzzi, l’Assessore al welfare Bianca Maria Manzi, l’Assessore ai lavori pubblici Enrico Mazzolani, l’Assessore alla cultura Cesare Zavatta, il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Grandu, il Segretario Generale Fiva Nazionale Armando Zelli, il Presidente Fiva Confcommercio Cervia e Vice Presidente Fiva Confcommercio nazionale Guido Guidazzi, il Direttore Confcommercio Ascom Cervia Cesare Brusi, il Funzionario Fiva Confcommercio Cervia Carlo Pollarini, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cervia-Milano Marittima Michele Dileo, il Vice Comandate Tenenza Guardia di Finanza di Cervia Renato Troiano, il Comandante della Guardia Costiera di Cervia Massimo Russo, Comandante della Stazione Carabinieri di Cervia Pasqualino Insero, il Comandante Polizia Locale di Cervia Giorgio Benvenuti e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Cervia.

Nell’occasione sono stati premiati con una targa di ringraziamento tre dei volontari del gruppo “Sei di Cervia se…” Marisa Lunardini, Sauro Benazzi e Davide Forti.

Una cerimonia breve in linea con le normative sanitarie vigenti e l’immancabile taglio del nastro per dare il benvenuto agli standisti giunti da tutta Europa nell’imperdibile tappa cervese del circuito nazionale – che ogni anno regala tante soddisfazioni alla città, ai visitatori e a tutti i partecipanti.

Al Mercato Europeo è presente anche lo stand del Gruppo Fotografico Cervese con una esposizione fotografica delle immagini più suggestive della città

Già da ieri mattina il Mercato Europeo si è vivacizzato con i numerosi visitatori che attendevano l’inizio del week end più gustoso dell’anno per assaporare cibi e acquistare oggetti artigianali internazionali – riuniti sotto la Torre San Michele. Si ricorda che, in base alla legislazione vigente, l’accesso al Mercato Europeo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass.

Gli organizzatori devono informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del Green Pass per accedere alla manifestazione. In caso di controlli a campione, che possono essere eseguiti solo da parte delle Forze dell’Ordine, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Per Green Pass si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati: aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa dopo 15 giorni dalla prima dose e al completamento del ciclo vaccinale), essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore o essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Continuano ad essere in vigore le regole che ci accompagnano dallo scorso anno: è obbligatorio l’uso della mascherina, mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, garantire un flusso ordinato dei movimenti e non accedere all’area della fiera con una temperatura corporea superiore a 37.5°

Oggi e domani gli stand resteranno aperti fino alle ore 24.00, pronti ancora una volta ad accogliere i visitatori per gli acquisti o anche solo per una degustazione.