“Da fine agosto, data in cui sono iniziati i lavori di sondaggio archeologico in Piazza delle Erbe per “saggiare” il sito dove l’Amministrazione Comunale intende collocare i cassonetti interrati al servizio delle attività economiche e dei residenti di Piazza delle Erbe, ad oggi non ci sono stati ripensamenti da parte dell’Amministrazione Comunale in merito al posizionamento degli stessi.

Ricordiamo le forti preoccupazioni da parte degli operatori economici della Piazza per il luogo scelto ad ospitarli:

nella scelta attuale le due piazzole degli ambulanti che operano nei mercati del martedì, giovedì e sabato sono poste nell’immediata prossimità dei cassonetti;

il sito scelto si colloca sul lato della Piazza che vede la maggior concentrazione di Bar, ristoranti ed attività di generi alimentari, per cui odori ed operazioni di carico/scarico dei cassonetti porteranno forte disagio alla clientela ed importanti danni alle attività;

le stesse operazioni di carico/scarico saranno maggiormente impattanti essendo i cassonetti collocati a metà Piazza anziché in fondo, lato Biblioteca;

con tale scelta si prevede, rispetto alla scelta precedente, una perdita maggiore di posti auto.

I lavori di scavo sono terminati da oltre quindici giorni e nulla si muove nel cantiere aperto.

Si parla di ritrovamenti nello scavo effettuato, ma non si sa se tali ritrovamenti siano di ostacolo o meno per la realizzazione dell’interramento dei cassonetti.

Di sicuro un cantiere aperto di quel genere sta creando forti disagi e danni economici più o meno ingenti a tutte le attività economiche presenti nella zona.

Chiediamo pertanto all’Amministrazione Comunale il ripristino immediato dell’area riconsentendo la sosta alle auto e la piena visibilità delle attività commerciali; oltre a questo chiediamo inoltre di riconsiderare l’area di collocazione dei cassonetti prevedendone l’interramento in altra zona più decentrata e con minore impatto sulle attività economiche presenti (l’area di carico/scarico posta di fronte alla Biblioteca Comunale).”