Confcommercio Ascom Faenza, attraverso la sua scuola di formazione enogastronomica Kwak, annuncia il calendario di corsi dedicati al settore food & beverage, aperti sia a professionisti che ad appassionati. I percorsi proposti spaziano da moduli tecnici e professionali fino a laboratori più pratici, con l’obiettivo di valorizzare le competenze nel mondo della cucina, della caffetteria e della ristorazione.

Corsi amatoriali / laboratori pratici:

• Confetture d’autunno con Laura Farolfi – 9 ottobre 2025

• Impara a fare i tortelli con Carla Giorgi – 11 novembre 2025

• Fermentare le verdure con Giulia Pieri – 15 novembre 2025

• Biscotti di Natale con Oscar Graziani della Pasticceria Cenni – 26 novembre 2025

Corsi professionali / show cooking con degustazione:

• Gestione e cottura della carne: tagli moderni e trasformazioni con Gianluca Nana di Nana Meat & Wine – 27 ottobre 2025

• La frollatura della carne – tecniche, assaggi e pensieri con Edoardo Tilli di Podere Belvedere – 10 novembre 2025

La novità significativa riguarda la possibilità che alcuni corsi vengano erogati gratuitamente per gli operatori dei pubblici esercizi, grazie a finanziamenti e agevolazioni destinati al settore horeca:

• Master birra – dal 13 ottobre 2025

• Master mixology barman – dal 18 novembre 2025

Per informazioni:

• Telefono / WhatsApp: 328 351 2597

• Email: info@kwakformazione.it

• Sede: Viale delle Ceramiche, 35, Faenza (RA)