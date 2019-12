Come da tradizione, si è svolta la serata degli Auguri “Aspettando il Natale” organizzata da Terziario Donna Cervia, il gruppo di Confcommercio Ascom Cervia che riunisce le imprenditrici dei settori commercio, turismo e servizi.

L’evento, ospitato nella sede di Confcommercio Ascom Cervia, si è aperto con il saluto della presidente di Terziario Donna Confcommercio Ascom Cervia Cinzia Pirini.

A seguire, l’avvocato Raffaella Casanova presenta il nuovo “Sportello Legale Donna” – attivato dal sindacato Terziario Donna presso la sede di Confcommercio Ascom Cervia. Lo sportello nasce per affiancare le associate con una consulenza mirata a sostegno di scelte che riguardano l’aspetto personale o imprenditoriale. Uno strumento importante tramite il quale il sindacato intende essere a fianco delle proprie associate e dare un segnale del sostegno al mondo femminile.

La serata è stata l’occasione per seguire alcune presentazioni di aziende e professionisti locali: Visual design & decoration Uno più uno = Undici di Nadia Zoffoli con il momento creativo ‘Packaging. L’incanto dell’incarto’ e, a seguire, Vétria Hairandplus Cervia-Milano Marittima con un ‘Beauty Tutorial: Bella per le Feste in pochi minuti’.

Si ringraziano per la serata: Fresco Lungocanale”; distribuzione bevande di Toni Guido, l’erboristeria Aurora con le tisane e gli infusi di ispirazione natalizia. La serata è proseguita con l’ “apericena” curato dagli chef Antonio Marzola, Pietro Scortichini e Das Sudanka.

La Presidente del Terziario Donna Cervia Cinzia Pirini ha dichiarato: «come ogni anno si ripete questa grande serata dedicata alle donne. Sono molto felice di poter annunciare l’attivazione dello sportello legale donna che tutela, consiglia e affianca le nostre donne imprenditrici nelle situazioni di difficoltà e di dubbio. Si tratta di un sostegno che le potrà aiutare e di questo sono molto orgogliosa. Le donne devono imparare a sostenersi a vicenda e con questo nuovo strumento cercheremo di aiutarci ancora di più»