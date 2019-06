Ravenna è città turistica e molti giovani, ma non solo, si avviano alla professione di accompagnatori turistici e guide ambientali.

Sono infatti 19 i nuovi accompagnatori turistici e guide ambientali escursionistiche che hanno superato brillantemente l’esame del percorso formativo, organizzato dall’ente di formazione Iscom E.R. Ravenna e da Confcommercio Ravenna. I 19 candidati ammessi alla prova di verifica finale sono coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle ore di formazione previste.

In particolare il corso, che si è avvalso della collaborazione del Sindacato Guide e Accompagnatori turistici di Confcommercio Ravenna, ha ‘diplomato’ 13 accompagnatori e 6 guide ambientali.

Su 19 abilitati, 8 sono donne e 11 uomini: 3 sono di nazionalità straniera (ucrania russa e inglese).

Hanno un’età compresa tra i 30 anni e i 60 anni, sono in maggioranza uomini e in molti lavorano già, e non è detto proprio in campo turistico: tra le nuove 19 figure professionali troviamo un architetto, un idraulico, una bancaria con la passione per i viaggi, l’impiegata, tutti accomunati dalla passione per il turismo e i viaggi.

Hanno frequentato 150 ore di aula e nel corso delle lezioni hanno approfondito tematiche come il ruolo e il quadro normativo-istituzionale, la relazione con il cliente, la sicurezza, i servizi di accompagnamento, gli adempimenti amministrativi e l’offerta del servizio.

I partecipanti (alcuni tra l’altro provenivano da fuori provincia o da fuori regione) hanno superato la verifica finale con una prova di simulazione e un colloquio per approfondire il grado di acquisizione delle competenze trasversali e altri aspetti che il progetto d’esame e la commissione prevedano necessari a completamento della valutazione.

Soddisfatto Andrea Babbi, Direttore di Iscom E.R. per l’esito del corso che “arricchisce il turismo ravennate di nuove professionalità – sottolinea – in un settore in forte espansione. Il turismo ravennate è uno dei settori trainanti dell’economia del territorio; per stare al passo coi tempi e nell’ottica di fornire sempre più servizi qualificati con le esigenze dei turisti, queste nuove figure potranno dare un valore aggiunto all’economia turistica – conclude Babbi.

Negli ultimi sette anni, Iscom E.R. Ravenna ha organizzato quattro corsi abilitanti ‘diplomando’ in totale 85 guide turistiche, accompagnatori e guide ambientali”.

Al termine del corso, la Presidente del Sindacato Guide e Accompagnatori turistici Federica Mazzotti ha incontrato tutti i partecipanti al percorso formativo presentando i servizi di Confcommercio Ravenna e sottolineando l’importanza di creare aggregazioni lavorative per far fronte ad una forte competitività in questo settore.

Far parte di un sistema ha infatti i suoi vantaggi e per questo molti dei partecipanti al corso sono diventati nuovi soci Confcommercio Ravenna.