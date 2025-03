Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 27 febbraio, del regolamento con le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, entro il prossimo 31 marzo le imprese dovranno stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali in caso di calamità naturali ed eventi catastrofali.

Allo scopo di approfondire i contenuti di questa norma ed offrire informazioni aggiornate ed esaustive agli imprenditori, Confartigianato della provincia di Ravenna, in collaborazione con Ciba Brokers, ha organizzato tre appuntamenti, uno in presenza e due in videoconferenza per permettere al maggior numero possibile di associati di partecipare:

MERCOLEDI 12 MARZO alle ore 18

in presenza presso la Sede provinciale di Confartigianato in Viale Berlinguer, 8 a Ravenna

GIOVEDI 13 MARZO dalle ore 11 alle 12

in videoconferenza

È possibile partecipare alla riunione da computer, tablet o smartphone

VENERDI 14 MARZO dalle ore 15 alle 16

in videoconferenza