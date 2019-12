Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 dicembre si terrà la 3^ edizione della Fiera del Disco di Ravenna, organizzata da Zamusica in collaborazione con la Confartigianato della provincia di Ravenna e realizzata con il Patrocinio del Comune di Ravenna.

Saranno presenti numerosissimi espositori da tutta Italia a proporre i propri vinili e compact disc, ma anche dvd, t-shirt, giradischi e memorabilia musicale in genere.

Ogni visitatore potrà inoltre portare i propri vinili o i propri compact disc da scambiare, vendere, o anche semplicemente per farli valutare dagli espositori stessi.

L’Evento si svolgerà presso le Artificerie Almagià in Via Dell’Almagià, 2 a Ravenna, con orario continuato per entrambi i giorni dalle ore 10 alle 19.

Il locale dista poche centinaia di metri dalla Stazione Ferroviaria di Ravenna, e dispone in zona di parcheggi gratuiti.

L’ingresso è fissato in 3 Euro.

Infoline: 335 8017670 – zamusica@tiscali.it