Pablo Picasso definiva l’arte come una forma di ‘guerrilla pacifica’, una modalità innocente di resistere alle brutture della vita e del mondo. Ma come possono un vaso, una ceramica o un quadro essere a servizio di una comunità che deve affrontare le tante sfide quotidiane? L’arte diventa uno strumento in cui ognuno può riconoscere una parte di sé e con quella parte costruire un paese intero. Questo il tema centrale di ‘SGUARDI SOSTENIBILI’ la prima iniziativa in cui Confartigianato Ravenna si cimenta per parlare ai territori di sostenibilità.

“L’idea ha avuto origine dalla suggestione di Olivetti e de ‘la fabbrica per l’uomo e non l’uomo per la fabbrica’ per ideare il festival da fare appunto all’interno delle aziende associate a Confartigianato di Ravenna, dove gli spazi a disposizione diventano spazio di cultura e attraverso la proiezione di un film momenti per ragionare sugli obiettivi della agenda 2030 con tutti gli attori del territorio: dipendenti dell’azienda, amministrazioni, camera di commercio, altri imprenditori” – così Stefano Venturi, vicesegretario di Confartigianato della provincia di Ravenna racconta l’ideazione del progetto.

La prima edizione 2024 vede due aziende partecipare al progetto attivato da Confartigianato nazionale della ‘Settimana per l’energia e la sostenibilità’ in cui obiettivi sono l’SDG 13: lotta al cambiamento climatico e l’11: città sostenibili e comunità resilienti.

Il secondo dei due eventi si terrà venerdì 25 ottobre alle ore 17 all’interno della Bottega d’arte Goffredo Gaeta di Via Firenze 445 a Faenza, mentre il primo si è svolto ieri con il ‘tutto esaurito’ all’interno della azienda Biesse Sistemi Srl di Ravenna. La prima serata ha toccato il tema della lotta ai cambiamenti climatici, mentre nel secondo incontro verrà proiettato parte di ‘The monument man’ pellicola Hollywoodiana che indaga sulla funzionalità dell’arte nel definire l’identità di un popolo, soprattutto nei periodi di difficoltà e di quanto l’arte debba essere libera e a disposizione di tutti per essere vero strumento di resistenza.

La proiezione sarà all’interno della suggestiva cornice della Bottega d’arte Goffredo Gaeta di Faenza, bottega museo che racchiude opere d’arte e saperi artigianali preziosi e unici del territorio.

Le serate sono gratuite aperte a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per maggiori informazioni è possibile contattare Confartigianato della provincia di Ravenna, Alice Prati 0544-516137 info@confartigianato.ra.it