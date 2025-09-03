Ieri sera, alla Cà de Ven di Ravenna, i vertici di Confartigianato hanno incontrato la nuova Giunta Comunale insediatasi a seguito delle elezioni amministrative dello scorso maggio. Con il Sindaco, Alessandro Barattoni erano presenti il Vicesindaco Eugenio Fusignani e gli Assessori Hiba Alif, Francesca Impellizzeri, Barbara Monti, Federica Moschini, Fabio Sbaraglia e Giancarlo Schiano.

Emanuela Bacchilega e Tiziano Samorè, rispettivamente Presidente e Segretario provinciali di Confartigianato hanno fatto gli ‘onori di casa’, presentando i funzionari e dirigenti presenti ed illustrando una breve lista di argomenti che l’Associazione ritiene prioritari e urgenti da affrontare per assicurare, alla città ed al territorio di Ravenna, un corretto sviluppo economico e sociale.

Su infrastrutture e mobilità, Porto e Zona Logistica Semplificata, università, Centro Storico, energia e rigassificatore, Piano Urbanistico Generale, PUMS e pianificazione viaria, aree artigianali e produttive (con un focus particolare per la Zona Bassette), Bolkestein e concessioni balneari, Hera e tariffe rifiuti, politiche per l’artigianato, percezione della città e capitale sociale, per Confartigianato è necessario che Istituzioni e rappresentanza di imprese operino con la massima unitarietà e coesione.

Dal Sindaco Barattoni è giunto un ringraziamento non solo formale a Confartigianato, ma anche l’assicurazione che per lui la concertazione fra istituzioni ed associazioni rappresenta, da sempre, un metodo che ha consentito al nostro territorio sia di superare momenti difficili, sia di intercettare opportunità straordinarie.