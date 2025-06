I conflitti in Medio Oriente, tra Russia e Ucraina e le tensioni tra India e Pakistan mettono a rischio 61,4 miliardi di esportazioni italiane e il 40,7% del nostro import energetico”.

Lo indica Confartigianato che “ha calcolato i rischi delle crisi geopolitiche internazionali per la nostra economia, evidenziando che le vendite di prodotti made in Italy verso 25 Paesi coinvolti in guerre o in aree a rischio sono “pari al 9,8% dell’export totale”.

“Rischi anche sul fronte dell’approvvigionamento energetico: l’Italia dipende per il 40,7% dell’import di energia da 17 dei 25 paesi coinvolti in crisi o in aree a rischio, per un valore di 27,6 miliardi”.

Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, avverte: “Creare stabilità”, è “indispensabile per la tenuta del made in Italy”.

fonte Ansa