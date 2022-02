Confartigianato della provincia di Ravenna terrà una videoconferenza in diretta, domani lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 17.30, sul proprio Canale YouTube sul tema: ‘Caro energia: capirne le cause e come intervenire, in casa ed in azienda’.

Andrea Demurtas e Giulio Di Ticco, funzionari dell’Associazione, illustreranno i motivi che hanno portato a questi aumenti, i provvedimenti recentemente presi del Governo, gli incentivi previsti e gli interventi possibili per il risparmio energetico, sia per quanto riguarda le utenze aziendali che quelle familiari.

Inoltre dedicheranno un approfondimento alle opportunità offerte dal Consorzio C.En.P.I. – Confartigianato Energia Per le Imprese.

Mediante la chat, sarà possibile porre domande e quesiti ai relatori nel corso della diretta.

La videoconferenza è aperta a tutti senza necessità di registrazione.

LINK diretto alla videoconferenza: https://youtu.be/UPxrZe2luTg

Canale YouTube di Confartigianato della provincia di Ravenna:

http://www.youtube.com/confartigianatodellaprovinciadiravenna