In vista dell’apertura del bando per la transizione digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna, che vedrà la possibilità di presentare le domande a partire dal prossimo 15 aprile, Confartigianato della provincia di Ravenna ha predisposto una VIDEOCONFERENZA in diretta che si svolgerà LUNEDI 31 MARZO dalle ore 11 alle 12.

Relatore sarà Enea Emiliani, responsabile del settore Credito e Incentivi di Confartigianato della provincia di Ravenna.

La videoconferenza è aperta alla libera partecipazione di tutti gli imprenditori interessati.

Il LINK di collegamento è pubblicato sul sito di Confartigianato www.confartigianato.ra.it

È possibile partecipare alla riunione da computer, tablet o smartphone.

L’iniziativa della Regione mira a supportare l’adozione di soluzioni e tecnologie digitali avanzate per incrementare la flessibilità, la sicurezza, l’efficienza e la produttività delle aziende emiliano-romagnole.

Confartigianato sottolinea che la Regione si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente la finestra temporale al raggiungimento di 500 domande presentate, al fine di monitorare il plafond di risorse finanziarie. Le imprese interessate sono quindi invitate a prepararsi per tempo e a presentare la domanda nei termini stabiliti per non perdere questa importante opportunità di investimento nella digitalizzazione.

Sul sito di Confartigianato della provincia di Ravenna è possibile prendere visione di tutti i dettagli su questo provvedimento (alla pagina: https://www.confartigianato.ra.it/news.php?idnews=5984).