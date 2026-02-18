Condanna Mauro Guerra: LAV soddisfatta. La difesa annuncia ricorso

Mauro Guerra condannato a 4 anni e 2 mesi. Il giudice Piervittorio Farinella ha accolto parzialmente il quadro accusatorio impostato dalla Procura di Ravenna, che chiedeva una pena di 13 anni e 4 mesi. Guerra era a processo per 26 capi d’accusa e ha ricevuto 10 condanne e 13 prescrizioni. Le motivazioni della sentenza faranno luce sulla ripartizione delle pene. L’ex veterinario è stato condannato per reato tributario e per uccisione di animali. L’ambulatorio è stato confiscato, ma il procedimento sarà operativo solo a condanna definitiva. Restituita invece la stanza del miele. Confiscati anche oltre 100 mila euro. Guerra è stato inoltre interdetto per 3 anni dalla professione, ma qui era già arrivata la radiazione, e 5 anni dai pubblici uffici ed è stato condannato a risarcire le parti civili: Enpa, Oipa, Lega Anti Vivisezione, Lega Nazionale per la difesa del cane e Animal Liberation.