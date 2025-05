La classe 3^ A – Graf. dell’Istituto Oriani di Faenza ha ricevuto una menzione speciale durante l’evento finale di Scoop – Cooperando si impara, che si è tenuto ieri a Bologna presso il Tecnopolo Dama.

Il progetto Scoop consiste in un percorso di educazione cooperativa per le scuole secondarie di secondo grado promosso da Confcooperative Emilia Romagna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, della Federazione Bcc dell’Emilia-Romagna, il supporto di Confcooperative Romagna e l’organizzazione e gestione della cooperativa LibrAzione di Faenza.

In questa edizione appena conclusa sono stati coinvolti oltre 500 studenti, suddivisi in 26 classi di 15 scuole secondarie di secondo grado presenti in regione.

Per la provincia di Ravenna erano presenti 69 studenti delle classi terze e quarte degli istituti Bucci, Persolino-Strocchi e Oriani, tutti e tre di Faenza.

Il percorso prevede la realizzazione di un’idea di impresa cooperativa da presentare durante l’evento finale. Gli studenti e le studentesse dell’Istituto Oriani hanno presentato il progetto di una reale Associazione cooperativa scolastica, l’Acs Asso, che ha lo scopo di migliorare le condizioni e il benessere degli studenti e degli attori coinvolti nel processo educativo all’interno della loro scuola.

Con Scoop – Cooperiamo a scuola Confcooperative offre ai ragazzi e alle ragazze un’occasione per conoscere il modello cooperativo, sperimentandolo in prima persona. Una occasione ulteriore di avvicinare i giovani alle imprese educandoli ai principi di responsabilità, partecipazione e solidarietà e mostrare loro un’alternativa credibile e sostenibile, in cui lavoro ed etica possono andare di pari passo.

“Molti dei progetti presentati nell’ambito di SCOOP – Cooperando si impara meritano davvero di essere sviluppati, perché esprimono qualità, creatività e attenzione al bene comune – ha sottolineato l’assessore alle Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna Giovanni Paglianel corso del suo intervento -. Esperienze come questa non sono solo un esercizio formativo: rappresentanoun’occasione concreta per i ragazzi e le ragazze di avvicinarsi al mondo dell’impresae scoprire il valore della cooperazione come possibile sbocco professionale. Il modello cooperativo, infatti, non si limita a creare impresa e sviluppo economico:è un’idea di economia integrata nella società, che mette al centro la partecipazione, l’inclusione e l’interesse collettivo. Per questo è fondamentale cominciare a parlarne già a scuola: è lì che può nascere un nuovo modo di pensare e costruire il futuro”.