L’Associazione 50&Più provincia di Ravenna darà vita quest’anno al terzo Concorso Fotografico Nazionale, dal titolo “C’è vita oltre gli 80”, sempre in collaborazione con il Circolo Fotografico Ravennate.

I precedenti concorsi, sempre a tema riferito a persone della terza età, avevano questi titoli: nel 2021 “Gli anziani ai tempi del Covid” e nel 2023 “Abbracciamo i nonni”.

Molti furono i partecipanti che inviarono opere da ogni parte d’Italia, cosa che il presidente dell’associazione Ottavio Righini si aspetta anche per quest’anno, anche perché il concorso è libero, gratuito e aperto a tutti. Ma con un montepremi di rispetto in buoni spesa per 700 euro complessivi.

Il regolamento completo può essere trovato sul sito www.circolofotograficoravennate.it

La giuria sarà composta da Giampiero Corelli, fotografo professionista; Domenico Bressan responsabile FIAF Forlì, Cesena e Rimini e Ottavio Righini presidente 50&Più Ravenna.

Il termine di presentazione delle opere, a colori o in bianco e nero è il 14 settembre: la premiazione avrà luogo giovedì 2 ottobre giornata nazionale dedicata ai nonni.