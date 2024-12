Al via il 7 dicembre «Il Natale in uno scatto – Edizione 2024/2025», il contest fotografico indetto dal Comune di Russi per selezionare le migliori fotografie realizzate durante il periodo natalizio a Russi e frazioni.

Le fotografie potranno contenere alberi di Natale, presepi, decorazioni natalizie, lucine, case, giardini, animali da compagnia a tema natalizio, mostre, concerti, giostre, gastronomia, spettacoli, ecc…

Partecipare è semplice: scatta una foto, caricala sul tuo profilo Instagram, tagga l’account @comune_di_russi e usa l’hashtag #russinatale2024 nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2024 e il 7 gennaio 2025.

I tre vincitori riceveranno i seguenti premi, da spendere nelle attività commerciali che li hanno messi in palio aderendo all’iniziativa.

1° premio: un buono sconto dal valore di € 150,00

2° premio: un buono sconto dal valore di € 100,00

3° premio: un buono sconto dal valore di € 50,00

I vincitori verranno contattati tramite l’account Instagram del Comune di Russi per essere premiati in occasione della seduta di gennaio del Consiglio comunale presso la Sala consigliare, in piazza Farini 1. In caso di impossibilità a presentarsi, il premio potrà essere ritirato presso l’Ufficio Cultura del Comune di Russi, in via Cavour 21, durante gli orari di apertura.

Per informazioni:

Ufficio Cultura – Comune di Russi

Tel.: 0544 587642