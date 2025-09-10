Non rincorrete né spaventate i pavoni, ma attendete che siano a portata di click senza infastidirli.

Il concorso ha lo scopo di valorizzare i pavoni come risorsa turistica e naturalistica, quindi saranno premiate le foto in cui trasparirà l’amore per la natura e gli animali.

I pavoni di Punta Marina sono un’attrazione unica, che rendono speciale il lido ravennate e richiamano turisti. Si sono meritati anche citazioni su TripAdvisor! La collaborazione con il Comune di Ravenna relativa ai pavoni ha lo scopo di preservarli ed al contempo offrire consigli alla cittadinanza su regole di convivenza, e li ha resi famosi anche fuori regione.

Non sono previsti costi di iscrizione, ma – se lo desiderate -un’offerta sarà gradita per aiutare i tanti animali di cui l’associazione si occupa; le modalità per effettuare l’offerta vi saranno specificate all’invio della foto.

I premi saranno costituiti da buoni offerti dai nostri fantastici sponsor: