Sotto una pioggia fitta e insistente, il Faenza Calcio ha vinto 6-1 la sfida in famiglia con la Virtus Faenza (I Categoria): in gol Marocchi, Lanzoni, Bonavita, Cavolini e doppietta di Ulivieri.

Il match ha concluso una serie di partite amichevoli, tutte in trasferta, cominciate con la vittoria2-1 con il Bakia Cesenatico (reti di Lanzoni e Missiroli su rigore) e la sconfitta di misura 0-1 con il Cervia United, ma i biancoazzurri erano in formazione molto rimaneggiata.

La formazione biancoazzurra è migliorata progressivamente nell’assetto e nelle prestazioni nel corso di questi venti giorni, con il crescere della condizione atletica e il recupero di alcuni giocatori. Dice al riguardo il preparatore atletico Francesco Di Nunzio: “Il lavoro specifico volto a riprendere la condizione è stato svolto secondo programma. Il bilancio è positivo. Tutti si impegnano al massimo in allenamento. Siamo tutti motivati e pronti per gli impegni ufficiali”.

Soddisfatto del percorso finora svolto l’allenatore Nicola Cavina che afferma.

“Nel match contro la Virtus, che era peraltro alla prima amichevole e più indietro nella preparazione rispetto a noi e con alcune assenze, la nostra squadra ha mantenuto intensità e si è dimostrata compatta per tutto il match. Ho potuto provare diverse soluzioni di gioco e si sono viste buone cose. Stiamo lavorando con impegno. C’è ancora da fare, ma l’impressione è che siamo sulla strada giusta”.

Domenica 24 agosto il Faenza debutterà in gare ufficiali affrontando in Coppa Italia il Solaroloprima dell’esordio in campionato la successiva domenica sul campo del Mesola.

Intanto altri biancoazzurri della passata stagione hanno trovato una nuova squadra.

Innanzitutto il centravanti Aleks Grazhdani (20 partite, 4 gol) importante il suo apporto per la salvezza, si è accasato al Russi e sarà quindi avversario del Faenza, già dalla partita di Coppa di mercoledì 10 settembre.

Nuova maglia anche per altri giovani della Under 19: Andrea Emiliani è passato alla Virtus (I Categoria), mentre Mirko Luzi, anche terzo portiere della prima squadra e Mattia Zoli si sono trasferiti rispettivamente al Meldola e Faventia (II Cate