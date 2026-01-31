Si sono conclusi con due eventi pubblici due importanti progetti europei cofinanziati dall’Unione Europea attraverso il programma CERV – Networks of Towns: EMPOWER WOMEN e NEXT – Young NEETs shaping EXpectations for the future of Europe. Percorsi biennali che hanno coinvolto istituzioni, partner europei, associazioni e cittadinanza su temi centrali per il futuro dell’Europa.

Il 25 e 26 novembre 2025, le città di Faenza e Riolo Terme hanno ospitato l’evento finale in presenza del progetto EMPOWER WOMEN, dedicato alla promozione dei diritti delle donne e dell’uguaglianza di genere, di cui l’Unione della Romagna Faentina è partner. Due giornate di convegni, workshop e proiezioni hanno segnato la conclusione di 24 mesi di attività, ponendo al centro la parità di genere, i diritti antidiscriminatori nel mondo del lavoro e dello sport e la lotta alla violenza di genere.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione tra esperti, associazioni locali e internazionali, partner europei e cittadinanza, uniti dall’obiettivo comune di costruire una società più giusta, inclusiva e rispettosa dei diritti fondamentali.

Nella mattinata del 18 dicembre 2025 si è svolto l’evento finale online del progetto NEXT – Young NEETs shaping EXpectations for the future of Europe, di cui il Comune di Faenza è capofila. L’iniziativa ha visto un’ampia partecipazione dei partner europei di progetto, nonché di studenti, insegnanti, giovani e cittadini provenienti da tutti i Paesi coinvolti, per un totale di oltre 300 collegamenti.

L’evento, dedicato alle opportunità per le giovani generazioni e al loro ruolo attivo nella costruzione del futuro dell’Europa, ha previsto la presentazione degli obiettivi del progetto, delle attività realizzate e dei principali risultati raggiunti. Nel corso della mattinata sono stati inoltre illustrati i risultati di un’indagine sulla percezione delle pari opportunità da parte dei giovani, realizzata nell’ambito del progetto, e si è svolto il webinar “Ready, Not Just Prepared: Thriving in the Age of AI”, condotto da un esperto sul tema dell’imprenditorialità giovanile nell’era dell’intelligenza artificiale. L’evento si è infine concluso con un’attività interattiva che ha coinvolto i partecipanti nella condivisione di idee, riflessioni e proposte sui temi della partecipazione giovanile, del futuro dell’Europa e delle politiche inclusive.