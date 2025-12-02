Si sono concluse domenica scorsa, con le cerimonie promosse a Ravenna ed Errano, le celebrazioni delle Giornate del Ringraziamento 2025 promosse da Coldiretti Ravenna in tutta la provincia in sinergia con le Diocesi di Imola-Lugo, Ravenna-Cervia e Faenza.

“Il Ringraziamento è un momento molto atteso dall’intero mondo agricolo e particolarmente caro a Coldiretti perché riunisce attorno alla terra e al Creato le comunità rurali e la spiritualità per dire grazie per il raccolto e al contempo invocare un nuovo ciclo di lavoro fecondo”.

Dopo l’appuntamento di valenza provinciale, tenutosi domenica 23 novembre alla Chiesa dei Santi Francesco e Ilaro di Lugo, in concomitanza all’inaugurazione del nuovo Mercato di Campagna Amica, ospitato all’interno del Chiostro della Collegiata, il 30 novembre si sono svolte le celebrazioni zonali, seguendo il filo conduttore dell’edizione 2025, ossia il tema del Giubileo, vissuto come “rigenerazione della terra e speranza per l’umanità”, un’esortazione che – ha detto l’Arcivescovo di Ravenna-Cervia Mons. Lorenzo Ghizzoni, che ha officiato la cerimonia della Zona di Ravenna insieme a Don Paolo Babini, Consigliere ecclesiastico di Coldiretti Ravenna e sacerdote della Parrocchia Santa Maria del Torrione che ha ospitato l’evento, “richiama necessariamente alla cura del creato e ad una responsabilità condivisa verso il futuro”.

Numerosa la partecipazione dei coltivatori ravennati insieme alle proprie famiglie, a testimonianza di quanto sia sentito questo momento di riflessione, ma anche di un settore vivo, che continua a presidiare e custodire il territorio, dalla costa alla montagna. Al termine della Santa Messa, con l’offerta dei frutti della terra portati dagli agricoltori, gesto semplice e antico che testimonia la gratitudine per il raccolto e il legame profondo tra coltivatori e ambiente, nel segno di una spiritualità che attraversa generazioni, sul sagrato della chiesa l’Arcivescovo ha benedetto i mezzi agricoli, momento da sempre centrale della Giornata del Ringraziamento. L’iniziativa, istituita dalla Conferenza Episcopale Italiana 75 anni or sono e da sempre sostenuta da Coldiretti, ha richiamato una grande partecipazione degli agricoltori anche ad Errano, dove la locale parrocchia Santa Maria di Nazareth, ha ospitato la cerimonia della zona di Faenza incentrata sui temi giubilari della salvaguardia del paesaggio, della sicurezza alimentare e della coesione sociale delle comunità rurali. Al centro della mattinata di riflessione, culminata anche qui con l’attesa benedizione degli strumenti e dei mezzi da lavoro, la fede come identità e speranza in grado di donare un nuovo anno agricolo sereno e un raccolto abbondante.