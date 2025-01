Grazie agli approfondimenti del tavolo tecnico, fortemente richiesto da Coldiretti per far sì che fossero calcolati indennizzi all’altezza dei danni riscontrati, in collaborazione con AGRICAT, AGEA, ISMEA e le associazioni dei Consorzi di difesa, si è giunti alla fase finale per la gestione dei risarcimenti. A partire da domani e per i prossimi 3 giorni saranno trasmesse tutte le PEC con gli esiti ai beneficiari, successivamente potrà essere avviata l’erogazione dei risarcimenti.

Per la sola Regione Emilia Romagna i nuovi importi ammontano a circa 35 milioni di euro per il gelo e oltre 80 milioni di euro per l’alluvione nel 2023.

“Si tratta di un risultato di fondamentale importanza che va incontro alle serie necessità delle aziende agricole che sono state colpite da questi eventi catastrofali” – interviene il Direttore di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini – “grazie al nostro intervento nel richiedere l’istituzione di un tavolo tecnico di approfondimento con lo stesso Agricat per rivedere i primi esiti insoddisfacenti, il risultato è stato anche l’incremento di ulteriori 9 mila ettari di superfici prima escluse dal calcolo dei danni”.

“Ci aspettiamo ora – continua il Direttore Zampini – che i pagamenti arrivino alle aziende nel più breve tempo possibile e che il tavolo tecnico istituito possa continuare ad operare per trattare con attenzione anche le domande di risarcimento per i danni causati dalle calamità del 2024”.