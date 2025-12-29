La Giunta comunale ha approvato le Linee di indirizzo che serviranno a delineare la cornice entro la quale dovranno essere definiti i bandi di gara contenenti le procedure di affidamento a evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico ricreative.

L’assessora al Demanio Michela Brunelli ha spiegato: “In virtù delle normative nazionali che indicano come termine ultimo per la conclusione delle procedure di gara il 30 settembre 2027, la Giunta comunale, insieme al dirigente e al Servizio Demanio, ha deciso di fare il punto sul percorso finora svolto, attraverso una delibera, che al suo interno evidenzia da un lato lo stato attuale delle concessioni e dall’altro individua le linee di indirizzo che serviranno a delineare i futuri criteri cui i bandi faranno riferimento. Tutto il percorso è stato condiviso con il nostro servizio legale, con i consulenti esterni, con la Regione Emilia Romagna, la quale anche attraverso l’interlocuzione scaturita dai tavoli tecnici con i comuni della costa, sta supportando gli enti locali coinvolti in questa delicatissima fase. Inoltre, anche le associazioni di categoria e la Cooperativa bagnini sono state informate e coinvolte. La delibera sarà inviata anche alll’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) che ci chiede contezza di quanto stiamo facendo e sollecita l’ente a procedere con i bandi di gara”.