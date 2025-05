Nuovo appuntamento per il Chorus Fantasy, la compagine ravennate nata nel 2016 che si dedica al repertorio musical, pop e rock: domenica 11 maggio, alle 21, nella chiesa di San Paolo Apostolo risuoneranno i brani più famosi del teatro musicale non solo italiano, ma statunitense ed europeo, per un viaggio attraverso le emozioni e le passioni che la musica sa trasmettere: da “Rent” a “The Greatest Showman”, dal “Mago di Oz” a “Moulin Rouge”, passando per le melodie indimenticabili di musicisti come Elton John, Bob Marley e Leonard Cohen.

Il coro Chorus Fantasy ha preso parte ad importanti concerti, rappresentazioni teatrali e stagioni musicali di prestigio. Ha avuto occasione di esibirsi, afra gli altri, al Teatro Comunale “W. Chiari” di Cervia, al Teatro Alighieri di Ravenna, a Villa Ghigi di Russi, e in altri luoghi storici. Tra le collaborazioni più significative, spiccano quelle con il soprano Jenny Ballarini, l’Associazione Culturale CAPIT Romagna e molte altre realtà artistiche. Inoltre, il Coro ha organizzato e preso parte alla Rassegna “MUSICAL?…e perché no!!!”, svoltasi nei teatri ravennati nell’ottobre 2023, con concerti e master class sulla vocalità nel musical, tenute da artisti di spicco. La preparazione e la direzione sono a cura di Annalisa Gardella.

Lo spettacolo è a offerta libera: le offerte saranno devolute alla parrocchia di San Paolo.

Info: www. chorusfantasy.it