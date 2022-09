Il decimo appuntamento della rassegna “Musica & Spirito” verrà dedicato al Sommo Poeta: come già da tre anni a questa parte, l’opera vincitrice del concorso “Dante in Musica” sarà eseguita all’interno della Basilica di San Francesco per celebrare il più grande letterato della Storia. L’evento, oggi, domenica 18 settembre, alle ore 21.00.

La cantata drammatica “Memorie di sangue” di Paolo Pandolfo, che si è aggiudicata il primo posto nella competizione, diventa un racconto di note, voci e strumenti: il soprano Anna Caterina Cornacchini, il tenore Patrizio Saudelli, il baritono Maurizio Franceschetti e l’organista Massimo Navarra. Non solo: i testi della composizione sono tratti dal V Canto del Purgatorio. Marco Montanari guiderà il pubblico all’interno di una narrazione viva e intensa, mentre la presentazione e la lettura del canto stesso saranno affidate a Marco Martinelli.

“«O anima che vai per esser lieta

con quelle membra con le quai nascesti»,

venian gridando, «un poco il passo queta.”

L’Orchestra della Basilica, diretta da Giuliano Amadei, accompagnerà gli spettatori nel viaggio dell’Alighieri: si profila il volto di qualcuno in cerca di se stesso, esule soprattutto nell’anima. L’ordine dei versi e la precisione (quasi ultraterrena) della metrica si scontrano con la natura di uomini veri. Con le paure, le inquietudini e gli squarci interiori che nessun “Alto Ingegno” è in grado di colmare. Una cosa è comune a tutti: la ricerca di pace. Le anime parlano, il Poeta ascolta.

La musica risuona, le parole riempiono la sala, il concerto ha inizio: Dante prende vita di nuovo.