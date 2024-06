Domenica 30 giugno, dalle 17, al Campo Aperto Auser (via S.Orsola 31 – Faenza), si terrà un concerto con numerose band locali per aiutare Luca Lambertucci, musicista e fonico faentino, colpito da un grave ictus emorragico.

L’evento di domenica è stato organizzato per raccogliere fondi da destinare alle spese mediche e di riabilitazione, è organizzato dagli amici di Luca Lambertucci, con il supporto di Casa della Musica e Auser di Faenza.

Per sostenere Luca Lambertucci è stata aperta una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, dal titolo “Insieme per Luca!!!!”

“Miracolosamente al momento della rottura dell’aneurisma Luca si trovava in ospedale per una Tac di controllo ed è stato trasferito e operato in emergenza all’ospedale Bufalini di Cesena. È seguito un secondo intervento di craniotomia salvavita e il risveglio dal coma dopo circa 15 giorni” a ripercorrere gli eventi è la figlia Luna.

“Le operazioni, per quanto complicate, gli hanno salvato la vita, ma la parte colpita del cervello è molto ampia”.

Dopo un ricovero all’ospedale di Lugo, Lambertucci è stato dimesso: “Braccio e gamba destra sono rimaste paralizzate. Anche la memoria a breve termine e altre funzioni cognitive sono state compromesse. Incredibilmente tutto questo non ha intaccato la sua capacità di parlare, funzione che risiede nell’emisfero colpito.

Luca fa progressi ogni giorno (proprio ogni giorno) anche se piccoli e lenti. Ce la mette tutta per tornare in forze. Grinta e ironia non gli mancano mai per fortuna! È un piacere trascorrere il tempo con lui”.