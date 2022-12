Si è svolto ieri, nella Pediatria di Faenza il Concerto di Natale attraverso le note della violinista Laura Lo Buono. La concertista e docente di violino e canto moderno presso l’Associazione musicale “L. Varoli” di Cotignola , è impegnata già da qualche tempo in un progetto canoro che si si svolge periodicamente presso la U.O. Pediatria di Faenza. Questa attività e’ stata pensata come momento di supporto e sostegno per i piccoli degenti, che anche nella mattinata di ieri, hanno assistito con entusiamo ed interesse insieme ai loro familiari.

La violinista inoltre ha suonato e cantato anche per i pazienti dell’Istituto Tumori di Milano.

Grande soddisfazione per l’evento e un grande ringraziamento a Giulia Sebastiani è stato espresso dal Direttore del Dipartimento Maternita’ Infanzia dr. Federico Marchetti e da tutto lo staff della Pediatria di Faenza.