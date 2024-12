Venerdì 20 dicembre l’Ospedale di Lugo è stato immerso in una magica atmosfera tra voci e strumenti acustici (chitarre ed archi), per il concerto del coro della rianimazione di Lugo, pensato per augurare serene Festività Natalizie .

Il “Coro della rianimazione di Lugo” è composto da medici, infermieri, operatori socio sanitari, collaboratori e amici.



“È stato il regalo più grande che potessimo pensare, ha precisato Costanza Martino, direttore della U.O. Anestesia e Rianimazione di Lugo, per donare sollievo ai nostri pazienti lontano dalle loro case, ai loro cari, agli amici ed a noi stessi sanitari.



Il tutto è nato in modo familiare dentro al reparto di rianimazione, poi l’ idea è diventata contagiosa coinvolgendo ulteriore personale del presidio e del territorio . Siamo davvero felici ed orgogliosi della grande partecipazione all’evento”.

Promotore dell’iniziativa è stato il Dott. Roberto Talia, medico Anestesista e Rianimatore di Lugo, coadiuvato dalla Coordinatrice infermieristica Elena Poli , entrambi pervasi da un’ enorme e contagiosa passione musicale.



Prima dell’esibizione pubblica nell’atrio dell’ospedale, il coro ha allietato, in forma molto intima, pazienti, parenti e personale in turno in rianimazione.



“Questo evento sottolinea come il reparto di terapia intensiva di Lugo ed in generale l’ospedale, racchiudano non solo grandi professionisti sanitari, ma ancor prima persone dotate di un’enorme umanità. Vedere pazienti critici sorridere felici accanto ai propri familiari, intonando armonie natalizie con il personale ospedaliero è stato davvero commuovente “ ribadisce il Dott. Gianluca Zani, dirigente medico del reparto”.



Un ringraziamento speciale è stato portato dalla Sindaca Elena Zannoni, dalla Dott.ssa Federica Boschi- Direttrice di distretto Lugo- e dalla Dott.ssa Lorella Ricci – Direzione infermieristica e tecnica.



I brani eseguiti sono stati dedicati a tutte le persone colpite dalle alluvioni, a quelle ricoverate in ospedale, a quelle assistite presso le strutture del nostro territorio o seguite al domicilio, con l’intento di alleviare non solo la sofferenza del fisico ma anche quella dell’anima .