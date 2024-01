In occasione del concerto di Capodanno in programma il 1° gennaio alle 11.30 al teatro Alighieri (ingresso gratuito, biglietti esauriti) nell’ambito della rassegna Christmas Soul, che vedrà protagonisti Nate Martin & Sign (USA), sarà possibile fare un’offerta a sostegno della raccolta fondi per l’iniziativa “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”. Tale progetto è al decimo anno di vita ed è coordinato dall’assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con la Consulta Ravennate delle Associazioni di Volontariato. Vi aderiscono le associazioni: Arci Associazione Genitori, Auser Volontariato Ravenna, Associazione Sportiva Pietro Pezzi, Avvocato di Strada, Casa delle Donne, Centro di Ascolto Caritas, Croce Rossa Italiana, Comitato Cittadino Antidroga, R.C. Mistral Protezione Civile, Punto d’Incontro Francescano.

È possibile contribuire anche con una donazione tramite bonifico bancario: conto BANCA BCC intestato a CONSULTA DEL VOLONTARIATO, IBAN IT89G0854213104037000100917, causale Progetto tutti i bambini e le bambine vanno a scuola.

La rassegna Christmas soul è promossa da Comune di Ravenna, Spiagge Soul e Fondazione Ravenna Manifestazioni.