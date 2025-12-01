Dopo la sperimentazione nel 2024, il concerto di fine anno è stato confermato anche nel 2025 in Piazza Martiri della Libertà, conosciuta anche come Piazza delle Erbe, di fronte alla pista di pattinaggio, che rimarrà aperta per tutta la serata.

Sul palco del concerto si terrà l’esibizione della band Mystic Doll, gruppo faentino nato quindici anni fa. Dagli anni ’90 fino ai giorni nostri, la band miscela un mix di cover dal genere rock e pop, rivisitate conarrangiamenti alternativi.

A mezzanotte si terrà il tradizionale brindisi di inizio anno con spumante e panettone gratis per tutti e con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale di Faenza.

La manifestazione è organizzata da Materiali Musicali, in collaborazione con la Casa della Musica, con il sostegno del Comune di Faenza ed è da sempre dedicata al compianto sindaco Enrico De Giovanni, con il quale fu ideata la prima edizione, all’inizio del mandato nel 1994.