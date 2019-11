Sarà possibile prenotare il biglietto per il tradizionale Concerto di Capodanno di martedì 1° gennaio alle 11 al teatro Alighieri da domani, 1° dicembre, al sito www.ravennaexperience.it.

Il concerto, gratuito e su prenotazione fino a esaurimento posti, quest’anno vedrà sul palco Noreda Graves per Christmas Soul, voce soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e del coro dell’Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem, formazioni con le quali ha cantato al cospetto di migliaia di persone in paesi come l’Italia, i Paesi Bassi, la Germania, la Svizzera, la Francia, il Belgio e l’Austria. Nel 2015, con il nome di Noreda Street, è una dei cinque solisti del concerto dedicato ai 150 anni della Croce Rossa Italiana svoltosi a Torino con un coro composto da 250 elementi.

L’evento è promosso dall’assessorato al Turismo, a cura di Spiagge Soul e Ravenna Manifestazioni.