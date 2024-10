Vincenzo Adelini inaugura il primo tour nei planetari italiani, una rassegna che toccherà oltre 11 strutture astronomiche da nord a sud del paese. Adelini eseguirà dal vivo brani originali con chitarra, theremin e altri strumenti suggestivi, sonorizzando le proiezioni della volta celeste. Per ogni città ospitante, comporrà un brano inedito dedicato alla Luna, il cui spartito sarà donato al rappresentante del planetario. Tutti i brani verranno raccolti in un album distribuito da Universal Music Italia. Al termine del tour, verrà realizzato anche un documentario per “evidenziare la forza comunicativa e interdisciplinare dei planetari.”

Due spettacoli: ore 21:30 e 22:45

Biglietto intero € 10

Biglietto ridotto (soci ARAR e under 26) € 5

I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata.

Per prenotazioni telefonare, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:30, al n. 054462534 oppure inviare una mail a info@arar.it.

Al pubblico è chiesto di non utilizzare altri canali per prenotare e di presentarsi con un quarto d’ora di anticipo rispetto all’orario previsto.

Vincenzo Adelini è un chitarrista, compositore e produttore musicale italiano con diverse esperienze internazionali. Ha studiato chitarra classica presso il Conservatorio di Terni, laureandosi con il massimo dei voti, e si è perfezionato in composizione con rinomati maestri della scena musicale classica e moderna.

Nel 2024, è stato riconosciuto come Artista Gibson Guitar ed è stato endorser Italy presso lo store Gibson Garage di Londra nel maggio dello stesso anno. Nel 2023, ha firmato con l’etichetta INRI Classical per la pubblicazione del suo secondo album solista, distribuito da Universal Music Italia, ed ha raggiunto oltre 1 milione di visualizzazioni su Instagram con il video del brano “Tribal”. Nel 2022, il suo primo disco per chitarra classica solista ha superato i 2 milioni di streams su Spotify in meno di un anno, posizionandosi tra i primi posti nelle playlist editoriali della famosa piattaforma svedese. Ha composto colonne sonore per film di successo, tra cui “Nessuno è innocente” (con Salvatore Esposito) e “Calibro9” (Minerva/Rai Cinema) di Toni D’Angelo, vincendo prestigiosi premi per la miglior colonna sonora e partecipando alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Nel 2024, ha lavorato alla colonna sonora del docu-film “Eyes Everywhere” (con Christopher Lambert, Fortunato Cerlino e Francesca Inaudi). Adelini è stato qualificato dall’Academy Awards per la candidatura agli Oscar 2025 grazie alla realizzazione della colonna sonora del corto animato “The Good Dads” di Simona Calò, distribuito negli USA nell’autunno 2024. Come songwriter e produttore, ha collaborato con artisti internazionali, tra cui Skin (Skunk Anansie) e Vinnie Colaiuta, lavorando anche presso i prestigiosi Abbey Road Studios di Londra.