Sabato 20 settembre alle 21, in piazza della Libertà a Bagnacavallo, si terrà il concerto dei Floyd Machine, una delle tribute band italiane più longeve dedicate ai Pink Floyd, attiva da oltre vent’anni in Italia e in Europa.

L’evento è promosso dal Lions Club di Bagnacavallo con il patrocinio del Comune ed è inserito nel programma che precede la Festa di San Michele.

Lo spettacolo proporrà un percorso attraverso le diverse stagioni della band britannica, con particolare attenzione alla cura del suono, delle luci e delle scenografie: dallo schermo circolare alle proiezioni sincronizzate, fino agli effetti laser.

Gli organizzatori del Lions Club sottolineano che «la qualità artistica della formazione è testimoniata anche dai riconoscimenti ricevuti da Nick Mason, David Gilmour, Guy Pratt e Snowy White, oltre alla conoscenza personale di Roger Waters. È un progetto musicale in continua espansione che continua a far sognare generazioni di amanti di una musica immortale che ha segnato un’epoca.»

L’accesso sarà a offerta libera e l’intero incasso destinato alla comunità di Traversara per il nuovo ambulatorio medico e la sala polivalente nell’ex cinema, interventi previsti dopo l’alluvione del settembre 2024.

Informazioni:

lionsbagnacavallo@gmail.com