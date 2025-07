Domani, mercoledì 2 luglio alle ore 21, il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza ospiterà il terzo appuntamento della Rassegna musicale In Tempo, iniziativa organizzata dalla Scuola di Musica Giuseppe Sarti. Protagonisti della serata sarà il Duo NIHZ, che proporrà al pubblico Con Fuoco e Passione. Sanna van Elst (flauti, voce) e Bobby Rootveld (chitarra, percussioni, voce) porteranno un repertorio che attraversa secoli e culture diversi: dalle danze klezmer all’intensità di Mozart e Paganini, fino alle suggestioni misteriose della Danza Macabra di Saint-Saëns. Ad arricchire il concerto saranno le partecipazioni speciali di Orna, alle percussioni, e del giovanissimo Levi Rootveld, musicista di soli 6 anni che, con flauto, voce e percussioni, darà un tocco di energia fresca e sorprendente. La serata sarà preceduta da un preludio musicale a cura degli studenti della Scuola Sarti, testimonianza del dialogo tra generazioni.

Il Duo NIHZ, noto per la sua raffinata fusione tra musica classica, teatralità e tradizione ebraica, porta in scena un modo di suonare che è, insieme, memoria e vita, condivisione e fuoco interiore. Un appuntamento imperdibile per chi cerca nella musica emozioni autentiche e coinvolgimento profondo.

I biglietti del concerto sono acquistabili al MIC. Concerto singolo: 7 euro; abbonamento completo: 60 euro.