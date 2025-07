Mancano pochi giorni ormai al concerto “Insieme per Luca”, evento organizzato da un gruppo di amici con il supporto di Casa della Musica e Auser al Campo Aperto Auser, in via Sant’Orsola 31, a partire dalle 17.

Il concerto è nato per dare un aiuto concreto a Luca Lambertucci, musicista e fonico faentino conosciuto da un grande numero di musicisti del territorio per le sue partecipazioni a Faenza Rock, l’appartenenza al gruppo Memorabilia e la sua attività di fonico e tecnico. Molto ampia la mobilitazione dei musicisti ed amici del territorio per supportare la raccolta fondi per la copertura delle spese mediche e di riabilitazione.

La raccolta fondi è stata lanciata dai famigliari anche su

https://www.gofundme.com/f/insieme-per-luca

Il concerto di domenica prevederà la partecipazione “trasversale” di molti musicisti che hanno incrociato il percorso artistico di Luca negli anni o che semplicemente l’hanno conosciuto e apprezzato come tecnico e come amico.

Tra i protagonisti di quest’anno: Too. Types, Rock It, Baby Kiosawa, Rock 27, Lelino e la sua giunta, Buoni Motivi, Work in progress, Memorabilia, Trio Italiano, Samantha Rocks, Quasi Trio, Go Stright On.

Inoltre, non mancherà un momento di teatro e ironia con l’intervento di alcuni attori della “Metallurgica Viganò”, presenza ormai immancabile e molto amata dal pubblico.

Durante tutto il pomeriggio sarà attivo lo stand gastronomico Auser, con proposte semplici e gustose, per rendere la serata ancora più conviviale.

Tutto il ricavato, al netto delle spese vive, sarà devoluto alla raccolta fondi “Insieme per Luca”. Sarà un’occasione per unire cuore e musica, per stare insieme e per contribuire concretamente a

un progetto di solidarietà importante.

Per informazioni:

+39 349 3732997 (solo messaggi WhatsApp)

Nella stessa giornata, a partire dalle ore 21, in piazza della Molinella arriva a Faenza il il tour dei 50 anni di carriera de Il Giardino dei Semplici, pop band con all’attivo brani come “Tu ca nun chiagne e M’Innamorai”.

L’ingresso è libero e saranno presenti cassette per offerta libera a favore di Luca Lambertucci e della Piccola Betlemme.