Concerti, incontri, teatro, karaoke: mercoledì l’ultimo appuntamento in Darsena con Manualetto

Concerti, incontri, teatro, karaoke. Sono andati in scena in Darsena, in via Eustacchio Manfredi, quello che per gioco è stato rinominato “il lato oscuro della Darsena”, i primi appuntamenti di Manualetto, di fronte all’ex consorzio agrario. Mercoledì 14 il prossimo incontro dedicato al cinema di Michelangelo Antonioni e a seguire un concerto. Domenica invece è stato affrontato il tema della street art, che a Ravenna tornerà protagonista con il festival Subsidenze, anche se quest’anno in una forma minore.