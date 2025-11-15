Domenica16 novembre il palco della Sala Corelli del Teatro Alighieri accoglierà uno dei più grandi violisti del nostro tempo, Danilo Rossi, già prima viola solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala, ruolo che ha ricoperto per trentasei anni. L’appuntamento rientra nei Concerti della Domenica organizzati dall’Associazione Musicale Mariani con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Danilo Rossi, nel corso della sua carriera alla Scala, ha collaborato coi maggiori direttori d’orchestra da Claudio Abbado a Daniel Baremboin, da Carlos Kleiberg a Wolfgang Sawallisch, da Daniel Harding a Gustavo Dudamel, da Leonard Bernstein a Daniele Gatti, da Riccardo Muti a Paavo Jarvi.

Vincitore del primo premio al Concorso “Vittorio Veneto” e per due anni consecutivi del Diploma d’Onore all’Accademia Chigiana, Danilo Rossi a Ravenna si esibirà in duo con il pianista con cui collabora da trentasette anni, Stefano Bezziccheri, musicista di ampia esperienza, a cui è legato da un felice sodalizio caratterizzato da una intesa musicale straordinaria. Insieme hanno tenuto centinaia di recitals in tutto il mondo, numerose registrazioni sia in audio che in video per RAI 1 e RAI 3.

Il programma prevede in apertura la raccolta 4 pezzi per viola e pianoforte di Schumann composta nel 1851 e appartenente al periodo di intensa produzione cameristica dell’autore. Seguiranno la Sonata n. 2 op. 120 n. 2 di Brahms scritta nel 1854 e la celebre Liebesleid di Fritz Kreisler creata nel 1910.

Quindi “Intermezzo” di Nino Rota composto nel 1945 e Pavane pour une infante defunte di Ravel, incantevole lavoro giovanile scritto nel 1899 e orchestrato poi dallo stesso Ravel nel 1910. Chiude il concerto il Grand Tango di Piazzolla.

Colazione la mattina del concerto dalle ore 10 presso il bar Serafina (di fronte al teatro), compresa nel prezzo del biglietto. Biglietteria il giorno del concerto presso la Biglietteria del Teatro Alighieri aperta dalle ore 10. Biglietto