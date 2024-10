Inizia al Centro per l’impiego di Ravenna il percorso di selezione per accedere all’Academy GDO realizzata da Randstad per la rete dei supermercati associati Conad CIA – Commercianti Indipendenti Associati, per formare personale da destinare ai reparti “freschi”, cioè banco alimentari, gastronomia, macelleria, pescheria e ortofrutta.

Mercoledì 9 ottobre 2024 alle ore 14:30, al Job Day del Centro per l’impiego di via Teodorico 21 a Ravenna, si svolgerà infatti il primo step preliminare all’individuazione dei partecipanti all’Academy gratuita, che si svolgerà dal 21/10 al 6/11 tra Ravenna e Cervia, per acquisire, grazie all’esperienza degli esperti del settore, le competenze richieste e per conoscere le diverse tipologie di prodotti e strumenti di lavoro. Sono inoltre previsti moduli su sicurezza generale e specifica, HACCP, lavorare in team e tecniche di vendita. Al termine della formazione, le risorse saranno assunte in punti vendita di Ravenna e provincia con iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato e prospettiva di stabilizzazione con assunzione diretta.

L’Academy è rivolta a non occupati, ma tra i requisiti di accesso l’esperienza pregressa non è indispensabile (pur se ovviamente preferenziale). Ciò che importa è l’interesse per il mondo alimentare, lo spiccato orientamento al cliente, l’attitudine al lavoro di squadra, l’affidabilità e la flessibilità.

Al Job day del 9 ottobre, con l’intervento di Marco Ruggeri, Unit Manager di Randstad Ravenna, e di Enrica Mancini, Responsabile Formazione CIA Conad, verranno illustrate le figure ricercate, i requisiti richiesti, le prospettive di inserimento e i benefit aziendali.

I partecipanti potranno quindi poi accedere al colloquio preliminare con i recruiter e consegnare il cv, in modo da essere coinvolti nei passaggi successivi della selezione.

Per aderire al Job day del 09 ottobre al Centro per l’impiego di Ravenna occorre compilare questo modulo online: https://forms.office.com/e/pJZ8vvJZx2