Una buona difesa e un bel gioco di squadra. Queste sono state le qualità messe in mostra dai Blacks nell’amichevole in casa del Kleb Ferrara, formazione di serie A2, dove hanno mostrato importanti progressi a poco più di dieci giorni dal debutto in campionato. Come sempre accade nelle amichevoli preseason, il punteggio è stato azzerato alla fine di ogni quarto, ma il risultato complessivo di 69-68 per i ferraresi, dimostra quanto i Raggisolaris si siano fatti valere contro una squadra del secondo campionato nazionale.

Garelli chiedeva come piano partita una difesa aggressiva e ha subito avuto le risposte che cercava, perché i Blacks sono stati attenti e concentrati sin dal primo minuto. L’attenzione non è mai venuta meno ed infatti dopo i primi due quarti persi (21-22 e 12-19), i Blacks stringono ancora di più le maglie difensive, aggiudicandosi gli ultimi due 12-11 e 23-17. Positiva anche la fase offensiva con la manovra che è stata molto fluida e i punti ben distribuiti, a testimonianza di quanto i giocatori stiano iniziando a conoscersi a trovare i giusti equilibri.

Tante buone indicazioni che dovranno essere confermate venerdì nell’amichevole casalinga contro l’Andrea Costa Imola, palla a due ore 17.

Kleb Ferrara 69

Blacks Faenza 68

(22-21; 41-33; 52-45)

FERRARA: Bellan 7, Buriani, Cleaves 8, Tassone 4, Smith 7, Campani 18, Bertetti 12, Valente 5, Jerkovic 4, Pianegonda 5, Cavicchi, Amici 6. All.: Leka.

FAENZA: Bandini 4, Siberna 9, Vico 8, Poggi 8, Voltolini 4, Molinaro 8, Petrucci 7, Aromando 7, Pastore 8, Nkot Nkot. All.: Garelli