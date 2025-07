Dal 19 luglio al 5 agosto, torna per il quarto anno alla Biblioteca Classense la rassegna programmata dalla “Young Musicians European Orchestra” e dal Comune di Ravenna in collaborazione con la Istituzione Biblioteca Classense. Si tratta di due concerti sostenuti dal Ministero della Cultura e dalla regione Emilia-Romagna con lo scopo di ampliare il pubblico per la Musica attraverso il contatto con le persone interessate alla letteratura, allo studio, alla scienza ed alla lettura. In questo progetto hanno particolare rilevanza le manifestazioni che si svolgono nei “luoghi della Cultura” diversi dai teatri: quindi musei, monumenti o biblioteche storiche. quali la Classense.

Gli appuntamenti alla Classense sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno sempre alle 18.30 nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense.

Il primo concerto si terrà sabato 19 luglio alle ore 18.30 i Solisti e Orchestra Senior della Scuola d’Archi diretta da Stefano Pagliani, che ritornano nella nostra città dopo gli acclamatissimi concerti degli ultimi anni. Eseguiranno musiche di Mozart, Sarasate, Wieniawsky, Saint Saens, Sibelius, Ciaikovsky e Dvorak.

Il secondo appuntamento avrà luogo martedì 5 agosto alle ore 18.30 con il quartetto d’archi della YOUNG MUSICIANS EUROPEAN ORCHESTRA, che insieme al chitarrista Mattia Masini eseguirà il Quintetto “Fandango” che è un brano suggestivo con moltissime reminiscenze della musica folcloristica spagnola. La serata avrà inizio con un brano in prima esecuzione nazionale: il Quintetto per archi e chitarra di Giacomo Susani

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

Per informazioni erconcerti@yahoo.it