Anche quest’anno la Befana dei Portuali di Ravenna ha confermato il suo valore di tradizione, solidarietà e inclusione.

Alla presenza del Sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, del Dirigente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale Mario Petrosino, del Direttore Generale della Compagnia Portuale di Ravenna Denis Di Martino, del Presidente del CRAL dei Portuali di Ravenna Luigi Spadaro insieme al collaboratore Carlos Shartos, del Presidente della ONLUS Il Terzo Mondo Charles Tchameni Tchienga e ovviamente del Presidente della Compagnia Portuale di Ravenna Luca Galli, oltre 600 persone, provenienti da diverse culture e origini, hanno sfidato la neve per partecipare al tradizionale appuntamento della Befana dei Portuali di Ravenna.

L’evento si è svolto oggi, 6 gennaio 2026, come da tradizione alle ore 9.00, presso il complesso multisala Cinemacity di Ravenna.

Più della metà dei partecipanti erano bambini e bambine, a testimonianza di una manifestazione sempre più inclusiva, partecipata e sentita dalla città.

Particolarmente significativa è stata la testimonianza del Presidente Charles Tchameni Tchienga, che ha sottolineato la grande responsabilità di rappresentare, attraverso la propria organizzazione, il lato solidale di una realtà ormai divenuta un vero e proprio gigante della solidarietà come la Befana dei Portuali di Ravenna.

Grazie al sostegno della Befana dei Portuali, al progetto di cooperazione internazionale “L.O.C.O. – Lavoro, Camerun, Opportunità, Orientamento”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con il contributo del Comune di Ravenna, l’ODV Il Terzo Mondo ha potuto garantire, per il Natale 2025, un pacco regalo e un pranzo a 300 persone vulnerabili in Camerun, tra cui numerosi bambini e bambine orfani e i disabili.

Una testimonianza concreta che conferma come la Befana dei Portuali di Ravenna sia sempre più solidale, inclusiva e internazionale.

Il ricavato del Calendario della Befana dei Portuali, presentato oggi da Tchameni, sarà inoltre destinato a sostenere le spese di iscrizione scolastica di alcuni bambini orfani e disabili , rimasti a casa per la mancanza di fondi delle strutture che li accolgono.

Come di consueto, è stata una bellissima iniziativa, presentata con grande professionalità dal Presidente Luca Grilli prima della proiezione del film “Un topolino sotto l’albero”.

La mattinata si è conclusa in un clima di festa e dolcezza con la distribuzione dei tradizionali calzettoni della Befana a tutti i bambini e con la torta finale.